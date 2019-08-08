На Кубани с начала 2019 года сдали 22 долгостроя

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-08T16:38:22+03:00

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В Краснодаре прошло заседание коллегии прокуратуры. Там была, в частности, озвучена информация о том, что на Кубани с начала года сдали 22 долгостроя. Также нашли инвесторов, которые будут достраивать еще 20 домов, ожидавших окончания возведения более 10 лет.

- Также, благодаря проведенным прокурорским проверкам, в регионе удалось пресечь более 80 тысяч нарушений законодательства, 11 тысяч человек привлекли к административной и дисциплинарной ответственности, возбудили почти 300 уголовных дел, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также большое внимание прокуратура края уделяет вопросам соблюдения трудового законодательства. Только в 2019 году, благодаря вмешательству сотрудников ведомства, была выплачена задолженность по заработной плате более чем на 200 млн рублей.

Помимо этого, прокуроры смогли предотвратить неэффективное использование бюджетных средств более чем на 500 млн рублей. Также им удалось выявить свыше 4,5 тысяч коррупционных преступлений, ответственность за которые понесли более тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU