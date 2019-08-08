2019-08-08T16:57:56+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае с начала года обокрали свыше 1300 домовладений

По данным фактам возбудили боле 500 уголовных дел
Максим ОСОКИН
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В Краснодарском крае летом традиционно активизируются "домушники"В Краснодарском крае летом традиционно активизируются "домушники"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Краснодарском крае с начала 2019 года совершено свыше 1300 квартирных краж, по данным фактам возбудили более 500 уголовных дел. Больше всего преступлений такого рода регистрируют в крупных городах региона, а также в населенных пунктах, которые располагаются недалеко от федеральных трасс.

- В летний период активизируются злоумышленники, которые промышляют кражами из гостиниц, хостелов и мест массового пребывания граждан на Азово-Черноморском побережье Кубани, а в городах их больше всего интересуют спальные районы, жители которых в это время уезжают на отдых, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Для профилактики квартирных краж кубанские полицейские советуют всегда закрывать двери, даже если отлучаетесь на несколько минут. В том случае, если вы запланировали поездку на отдых, попросите соседей приглядеть за квартирой и забирать почту из ящика, так как именно по обилию корреспонденции в нем злоумышленники узнают, что хозяева квартиры в отъезде.

В случае, если не удалось избежать кражи из домовладения, следует немедленно обратиться в полицию. Следует помнить, что легче всего найти преступника по горячим следам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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