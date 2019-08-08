2019-08-08T17:27:07+03:00
Экономика

ВТБ профинансировал строительный холдинг ООО «НВСС» на 440 млн рублей

На эти заемные средства ООО «НВСС», в частности, намерен реализовать проект по строительству АЗС и торгового центра с пунктом питания на трассе М11
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ одобрил строительному холдингу «Нижневолжскстройсервис» (ООО «НВСС») кредитные линии на сумму 440 млн рублей сроком на один год.

В рамках данного лимита банк выдал две гарантии на общую сумму 110 млн рублей в обеспечение исполнения контрактов, заключенных холдингом с ООО УК «Автодор», и оформил субсидии на общую сумму 300 млн рублей. На эти заемные средства ООО «НВСС», в частности, намерен реализовать проект по строительству АЗС и торгового центра с пунктом питания на трассе М11.

Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области, подчеркнул: «ВТБ активно развивает сотрудничество с предприятиями строительной отрасли, предоставляя доступное финансирование для реализации новых масштабных региональных объектов. «Нижневолжскстройсервис» по праву входит в число крупнейших производителей, и, поддерживая отраслевых лидеров, мы даем мощный импульс для развития всей экономики области».

«Более чем за 20 лет работы активы компании пополнились многими крупными проектами самого различного назначения. Заказчики с удовольствием эксплуатируют строительные объекты по всей России, возведенные специалистами по всем правилам архитектуры, композиции и инжиниринга. Мы заинтересованы в сотрудничестве с банком ВТБ для привлечения доступных финансовых ресурсов, способствующих реализации масштабных планов развития компании на современном строительном рынке», — отметила заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «НВСС» Галина Терентьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре выявлено опасное заболевание
Кубанские бизнесмены получили с начала года 500 млн рублей займов
Между Сочи и Туапсе открывается морское сообщение
В Краснодарском крае с начала года обокрали свыше 1300 домовладений
На Кубани с начала 2019 года сдали 22 долгостроя
На Кубани начал работу новый кондитерский цех
Водитель рухнувшего в пропасть автобуса под Новороссийском: "Туарег" появился внезапно
Еще одна полоса для общественного транспорта появится в Краснодаре
«Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования
Инвестированию можно научиться бесплатно – с «БКС Брокер»
В Горячем Ключе сотрудника Центра занятости избили молотком для плитки
На Кубани обнаружили незаконную врезку в нефтепровод
В Краснодаре проверили плавучее кафе
«Краснодар Водоканал» предлагает услуги по установке и поверке приборов учета
На курорты Краснодарского края продана половина летних туров
В Сочи откроют муниципальную школу единоборств
Впервые фестиваль фитнеса пройдет в Краснодаре
В Отрадненском районе кошка упала в питьевой колодец
Администрация Туапсе опровергла информацию о задержании главы города
Конвергентные услуги МТС стали доступны жителям 10 000 новых домохозяйств Краснодара
У сочинского фотографа изъяли краснокнижного черного грифа
Первых пострадавших в жесткой аварии под Новороссийском готовят к выписке