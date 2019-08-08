Между Сочи и Туапсе открывается морское сообщение

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-08T17:42:38+03:00

Изменить размер текста: A A

С 12 августа 2019 года открывается морское сообщение между Туапсе и Сочи. На маршруте будет курсировать экскурсионный теплоход «Аквалоо», рассчитанный на 240 мест.

- Он доставит туристов в Сочи, где в их распоряжении будет восемь часов для прогулок и экскурсий. Затем судно направится обратно в Туапсе, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

Курсировать теплоход будет по понедельникам и пятницам. Из Туапсе он отправится в 8 утра, а Сочи покидать будет в 21:00. Данный маршрут буде функционировать до конца сентября 2019 года.

Напомним, Кубань и Крым соединил первый туристический маршрут, проложенный по воде. Он называется «Паруса Боспора» и продлится от пяти до восьми дней. Маршрут соединяет современные города, которые когда-то были античными полисами: Геленджик, Анапу, Керчь, Ялту, Балаклаву и Севастополь. Его протяженность составляет около 200 морских миль.

ИСТОЧНИК KP.RU