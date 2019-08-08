2019-08-08T18:19:34+03:00
Экономика

Кубанские бизнесмены получили с начала года 500 млн рублей займов

Их выдавал под низкие проценты краевой фонд микрофинансирования
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае с начала 2019 года фондом микрофинансирования выдано 500 млн рублей займов региональному бизнесу. Его программа подразумевает поддержку приоритетных направлений развития кубанского предпринимательства. При этом, ставки по кредитам ниже, чем у таких же фондов других регионов России.

- В данный момент в крае действуют 13 программ фонда. При этом, две из них являются специальными – для предпринимателей, пострадавших от ЧС, и бизнесменов, у банка которых отозвали лицензию, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что в 2019 году больше всего средств получили предприниматели, занимающиеся производством и реализацией сельскохозяйственной продукции –288 млн рублей. 80 млн рублей направили производителям различных товаров.

Фонд микрофинансирования на Кубани работает с 2013 года. Сейчас объем его объем капитализации является крупнейшим в стране и составляет порядка 1,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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