В Краснодаре выявлено опасное заболевание

СЕГОДНЯ 18:41 2019-08-08T18:41:50+03:00

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В Краснодаре врачи зафиксировали 7 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора. Также в ведомстве добавили, что в 2 случаях инфицирование граждан произошло в других регионах.

- Кубань взаимодействует со странами, где заболеваемость лихорадкой Западного Нила находится на высоком уровне, через морские порты региона. Только за минувшую неделю специалисты осмотрели более 800 судов из Африки, Бразилии, стран Юго-Восточной Азии и Океании. Обследование прошли более 17,5 тысяч человек – членов экипажей кораблей, - пишет «Регион online» со ссылкой на пресс-службу краевого управления Роспотребнадзора.

Лихорадка Западного Нила является арбовирусной инфекцией. На Кубани ее могут переносить комары двух видов. Заражение человека происходит во время укуса насекомого. Заболевший страдает от высокой температуры и интоксикации. В случае несвоевременного лечения наступает тяжелое поражение нервной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU