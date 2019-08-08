На Кубани выращивают высококачественную пшеницу
В Краснодарском крае в 2019 году собрали рекордный урожай зерновых колосовых и зернобобовых культур. В частности, аграрии убрали 11 млн 117 тыс. 970 тонн зерна, что почти на 700 тысяч тонн больше, чем годом ранее. При этом, 90% от пожатой пшеницы составляет высококачественное продовольственное зерно.
- Применяемые в регионе современные технологии позволили довести урожайность пшеницы, в среднем, до 70 центнеров с гектара, а в некоторых муниципалитетах до 80 ц/га, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Стоит отметить, что в 2019 году наблюдается высокая урожайность пшеницы по всей России. Ранее президент Владимир Путин поставил задачу аграриям к 2024 году собирать до 32 млн тонн пшеницы сильных и ценных сортов для повышения качества хлеба, производимого в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU