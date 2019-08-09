Жители Горячего Ключа выхаживают двух ежат, оставшихся без мамы

СЕГОДНЯ 07:07 2019-08-09T07:07:18+03:00

Этим крошкам нет еще и месяца. Фото: instagram.com/gk_news

Сейчас они находятся в ветклинике [фото, видео]

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В Горячем Ключе зоозащитники приютили двух крошек-ежат. Малыши остались без матери.

«Cирот» накануне вечером обнаружила местная жительница у себя в гараже около дома. Сначала она ждала, пока за ними придет их мама, но шло время, а к малышам никто не приходил. Не исключено, что ежиха погибла.

Неравнодушная женщина не смогла бросить колючих малюток. Завернув в полотенце, она принесла ежат в местный приют для животных.

По словам ветеринаров, деткам не больще месяца. Они недавно начали открывать глаза.

Сейчас за ними наблюдают специалисты в ветклинике Екатерины Леонтьевой. Дело это не хлопотное - зверьки в основном спят и едят. Кормят их, кстати, из шприца специальной молочной смесью. На аппетит детеныши не жалуются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724948" frameborder="0"></iframe> В Горячем Ключе выхаживают ежат, которые остались без мамы. Видео: instagram.com/gk_news.

Вот только научится охотиться и добывать себе пропитание малыши, скорее всего, не смогут. Специалисты считают, что ежики-искуственники не выживут в естественной среде, выпускать их в родной лес опасно. Потому в ближайшее время ежатам будут искать дом.

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Стоит сказать, летом встретить ежей во время прогулки в парке, сквере или во дворе около дома несложно. Правда, зоозащитники просят местных жителей не подбирать всех подряд, ведь взятый человеком домой еж подвержен стрессу.

ИСТОЧНИК KP.RU