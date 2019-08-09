2019-08-09T07:07:18+03:00
Дом. Семья

Жители Горячего Ключа выхаживают двух ежат, оставшихся без мамы

Сейчас они находятся в ветклинике [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Этим крошкам нет еще и месяца. Фото: instagram.com/gk_newsЭтим крошкам нет еще и месяца. Фото: instagram.com/gk_news
Изменить размер текста:

В Горячем Ключе зоозащитники приютили двух крошек-ежат. Малыши остались без матери.

«Cирот» накануне вечером обнаружила местная жительница у себя в гараже около дома. Сначала она ждала, пока за ними придет их мама, но шло время, а к малышам никто не приходил. Не исключено, что ежиха погибла.

Неравнодушная женщина не смогла бросить колючих малюток. Завернув в полотенце, она принесла ежат в местный приют для животных.

По словам ветеринаров, деткам не больще месяца. Они недавно начали открывать глаза.

Сейчас за ними наблюдают специалисты в ветклинике Екатерины Леонтьевой. Дело это не хлопотное - зверьки в основном спят и едят. Кормят их, кстати, из шприца специальной молочной смесью. На аппетит детеныши не жалуются.

В Горячем Ключе выхаживают ежат, которые остались без мамы. Видео: instagram.com/gk_news.

Вот только научится охотиться и добывать себе пропитание малыши, скорее всего, не смогут. Специалисты считают, что ежики-искуственники не выживут в естественной среде, выпускать их в родной лес опасно. Потому в ближайшее время ежатам будут искать дом.

ВАЖНО!

Стоит сказать, летом встретить ежей во время прогулки в парке, сквере или во дворе около дома несложно. Правда, зоозащитники просят местных жителей не подбирать всех подряд, ведь взятый человеком домой еж подвержен стрессу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24