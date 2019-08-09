В горах Сочи пройдет ультрамарафон

СЕГОДНЯ 07:34 2019-08-09T07:34:04+03:00

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В Сочи на курорте «Роза Хутор» впервые пройдет беговой фестиваль Salomon Wild Trail. Он состоится 14-15 сентября. В эти дни любители бега смогут испытать себя.

- Беговой фестиваль Salomon Wild Trail включит в себя четыре дистанции: 3 километра с набором высоты около 250 метров, 11 километров с набором высоты 700 метров, 27 километров, а также дистанция-вызов своим возможностям 124 километра, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Бегать участники будут по самым живописным горным ландшафтам, а также вблизи Олимпийских объектов Сочи-2014. Все спортсмены «Salomon Wild Trail» получат стартовый комплект, а победители - кубки и призы от спонсоров.

Зарегистрироваться на беговой фестиваль Salomon Wild Trail можно на сайте.

Напомним, впервые фестиваль фитнеса пройдет в Краснодаре. Он состоится уже в эту субботу, 10 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU