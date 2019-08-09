2019-08-09T08:05:51+03:00
Общество

Кубань получит субсидию на повышение квалификации учителей русского языка

Краснодарский край в третий раз стал победителем конкурса
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Ежегодно с 2020 по 2022 годы на развитие кадрового потенциала преподавателей русского языка будет выделяться 25 миллионов рублей. Кубань в числе 11 регионов страны стала победителем конкурса Министерства просвещения РФ.

Как сообщили в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики, по итогам реализации проекта в 2016-2018 годах обучение прошли более 16 тысяч учителей русского языка и литературы, начальных классов и библиотекарей школ.

- Лучшие практики кубанских педагогов представили коллегам из Республик Кабардино-Балкария, Дагестан и Чеченской Республики, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Благодаря этому проекту учителя смогут поделиться с коллегами из других регионов опытом преподавания предмета.

Напомним, в Краснодаре назовут имя лучшего строителя-атомщика. В Краевой столице проходит финал Всероссийского конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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