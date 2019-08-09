2019-08-09T08:37:26+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 9 августа 2019 года: В Сочи комфортнее всего купаться

Водичка еще не прогрелась до тех температур, которые были в конце июля
Александра ПОДУШКО
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Водичка еще не прогрелась до тех температур, которые были в конце июляВодичка еще не прогрелась до тех температур, которые были в конце июляФото: Архив "КП"
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«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 9 августа.

В Анапе купаться прохладнее всего - +24 градуса тепла, в Новороссийске и Геленджике на 0,2 градуса теплее. 9 августа водичка в Туапсе прогрелась до 24,4 градусов. В Сочи комфортнее всего купаться - +25 градусов.

В Азовском море начинает понемногу повышаться, в Ейске и Приморско-Ахтарске - +23 градуса тепла, в Темрюке - +24,3.

- На Черноморском побережье в пятницу без осадков. Ветер северо-восточный, восточный с переходом на южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 27…32 градусов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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