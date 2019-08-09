Температура воды в Черном море 9 августа 2019 года: В Сочи комфортнее всего купаться
«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 9 августа.
В Анапе купаться прохладнее всего - +24 градуса тепла, в Новороссийске и Геленджике на 0,2 градуса теплее. 9 августа водичка в Туапсе прогрелась до 24,4 градусов. В Сочи комфортнее всего купаться - +25 градусов.
В Азовском море начинает понемногу повышаться, в Ейске и Приморско-Ахтарске - +23 градуса тепла, в Темрюке - +24,3.
- На Черноморском побережье в пятницу без осадков. Ветер северо-восточный, восточный с переходом на южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 27…32 градусов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.
ИСТОЧНИК KP.RU