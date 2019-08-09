2019-08-09T09:04:08+03:00
Здоровье

За неделю на Кубани открыли четыре фельдшерско-акушерских пункта

Их строительство и оснащение велось в рамках национального проекта «Здравоохранение»
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
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С начала недели в Краснодарском крае открыли сразу четыре фельдшерско-акушерских пунктах. Их построили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Новые ФАПы теперь функционируют в хуторе Меклета Белоглинского района, в двух хуторах Тимашевского района и в хуторе Северном Мостовского района.

- В регионе уже действуют более 660 таких пунктов и 268 офисов врача общей практики. Здесь оказывают первичную помощь жителям сельской местности. Министерство здравоохранения планирует и дальше развивать эту сеть в крае, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В регионе ФАПы открываются в тех районах, где муниципалитет выделяет землю под их строительство. В таких пунктах предусмотрены приемный, смотровой, акушерский и процедурный кабинеты, а также кабинет неотложной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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