В Краснодаре к 2020 году построят поликлинику

СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-09T09:20:06+03:00

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В краевой столице построят здание для медицинского учреждения. Поликлиника будет находиться на первых двух этажах жилого дома по Сормовской, 1/3.

Медучреждение планируют закончить в 2022 году вместе с завершением возведения дома. Работы уже начались: расчищена территория, идет обустройство котлована.

- Начало строительства на Сормовской - еще один пример работы «социального конвейера». В каждом таком проекте сейчас обязательно учтены социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники, - сказал Евгений Первышов.

- Помещения на двух первых этажах площадью 1,6 тысяч квадратных метров изначально спроектированы под поликлинику. Здесь учтено расположение всех необходимых кабинетов, вспомогательных и технических помещений, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, на Кубани с начала года сдали 22 долгостроя. Также нашли инвесторов, которые будут достраивать еще 20 домов, ожидавших окончания возведения более 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU