СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-09T09:40:04+03:00

Житель Кубани проведет 4 года в тюрьме за организацию наркопритона Фото: Архив "КП"

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строго режима

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Полицейские Калининского района выяснили, что 49-летний местный житель предоставлял свой дом наркозависимым лицам. В жилище у мужчины задержали пять человек, находившихся под действием запрещенных веществ. Это подтвердило проведенное медицинское освидетельствование.

Всех задержали и составили протоколы по статье 6.9 КоАп (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

В доме злоумышленника провели обыск. Правоохранители нашли полимерный пакет с растительным веществом серо-зеленного цвета и пластиковую бутылку с пищевым маком, массой около двух килограммов и шприцы.

- Все изъяли и направили на исследование. Было установлено, что у мужчины была марихуана общей массой более 100 граммов, в пищевом маке нашли частицы морфина, а в медицинских шприцах - следы опия, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов). Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU