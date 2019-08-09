В Северском районе мужчина ограбил сожительницу

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-09T10:08:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница поселка Афипского обратилась в дежурную часть Северского района. Он заявила, что ее обокрали. Из дома вынесли ноутбук и колонки.

Правоохранители, которые приехали по указанному адресу, не нашли следов взлома. Он выяснили, кто часто заходит в дом заявительницы. Вскоре задержали 39-летнего сожителя потерпевшей.

- В отделе полиции мужчина пояснил, что ему нужны были день. Когда его дама сердца ушла, он похитил технику, после чего скрылся. Ноутбук и колонки успел продать, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На 39-летнего местного жителя завели дело части 2 статьи 158 УК РФ. За кражу ему грозит до пяти лет тюрьмы. На период предварительного следствия он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, житель Кубани проведет 4 года в тюрьме за организацию наркопритона. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU