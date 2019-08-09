2019-08-09T10:22:49+03:00
Происшествия

В Каневском районе легковушка влетела в КАМАЗ

Пожилая женщина, которая была за рулем ВАЗа, погибла
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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8 августа около 18:00 на 7 километре автодороги станица Каневская-станица Березанская произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 78-летняя женщина находилась за рулем машины марки ВАЗ-2107. Во время обгона она не справилась с управлением и выехала на встречку. Здесь она столкнулась лоб в лоб с КАМАЗом с прицепом, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия водитель «Жигулей» с травмами была доставлена в больницу. Но там она скончалась.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Кущевском районе в аварии разбился водитель такси. Пассажир был госпитализирован с телесными повреждениями. 23-летний парень находился за рулем такси марки DATSUN. На перекрестке он не предоставил преимущество VOLVO FH с прицепом и влетел в него. 58-летний водитель тягача сел за руль под наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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