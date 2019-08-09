Чемпионат мира по мини-футболу среди полицейских пройдет в Сочи

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-09T10:41:55+03:00

В конце лета сюда приедут 25 команд из 22 стран мира

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Соревнования сотрудников структур безопасности и правопорядка WISPASOCHI 2019 состоятся в Сочи с 23 по 31 августа. Более 220 участников уже подтвердили свою заявку. На курорт в конце лет съедутся 25 команд из 22 стран мира.

- Мероприятие объединит работников полиции, таможни, противопожарных служб и представителей пенитенциарной системы. Участвовать будут правоохранители из Бразилии, Барбадоса, ЮАР, Канады, Конго, Китая, Румынии, России и других стран, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Этот турнир уже стал традиционным. В этом году 19-й чемпионат принимает Россия и ее главный курорт, Сочи.

Напомним, в горах Сочи пройдет ультрамарафон. Спортивный праздник состоится 14-15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU