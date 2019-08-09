2019-08-09T10:59:15+03:00
Спорт

Итальянский ФК «Удинезе» хотел купить Магомед-Шапи Сулейманова

Но «Краснодар» отказал в трансфере
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: ФК "Краснодар"ФОТО: ФК "Краснодар"
Изменить размер текста:

Представитель итальянской серии А сделал предложение «быкам» по Магомед-Шапи Сулейманову. Как сообщает Чемпионат.com, черно-зеленые отказались продавать игрока. В пресс-службе ФК «Краснодар» слухи опровергли.

- Мы не комментируем слухи по трансферам игроков, - сообщил руководитель пресс-службы ФК «Краснодар» Денис Данильченко. – По этому поводу никогда не звоните.

Напомним, Магомед-Шапи Сулейманов воспитанник академии клуба. За первую команду «Краснодар» выступает с 2017 года. Его контракт с командой закончится летом 2022 года. Стоимость на рынке игрока – 6 млн евро.

Итальянский «Удинезе» в прошлом сезоне занял 12 место в серии А.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24