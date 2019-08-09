Виталий Косенко стал первым вице-мэром Краснодара
В Краснодаре назначили первого вице-мэра. Им стал Виталий Косенко. Кандидатуру от Евгения Первышова поддержали депутаты городской Думы на внеочередном 79-м заседании.
- Виталий Викторович уже почти два года в должности заместителя курирует серьезные и ответственные вопросы внутренней, информационной и кадровой политики. За это время в полной мере проявил себя как эффективный руководитель, способный решать самые сложные вопросы, - сказал Евгений Первышов.
- Виталий Косенко в качестве первого заместителя главы Краснодара будет отвечать за кадровые вопросы, информционно-аналитическую работу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Косенко родился в краевой столице в 1969 году. Он окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии Штеменко, после учился в Кубанском государственном аграрном университете. 20 лет прослужил в рядах Вооруженных Сил РФ.
В администрацию города пришел в 2009 году. Начал трудиться в качестве заместителя начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих.
В январе прошлого года его назначили на должность заместителя главы Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU