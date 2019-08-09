Виталий Косенко стал первым вице-мэром Краснодара

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-09T11:01:09+03:00

С января 2018 года он был заместителем главы города

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В Краснодаре назначили первого вице-мэра. Им стал Виталий Косенко. Кандидатуру от Евгения Первышова поддержали депутаты городской Думы на внеочередном 79-м заседании.

- Виталий Викторович уже почти два года в должности заместителя курирует серьезные и ответственные вопросы внутренней, информационной и кадровой политики. За это время в полной мере проявил себя как эффективный руководитель, способный решать самые сложные вопросы, - сказал Евгений Первышов.

- Виталий Косенко в качестве первого заместителя главы Краснодара будет отвечать за кадровые вопросы, информционно-аналитическую работу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Косенко родился в краевой столице в 1969 году. Он окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии Штеменко, после учился в Кубанском государственном аграрном университете. 20 лет прослужил в рядах Вооруженных Сил РФ.

В администрацию города пришел в 2009 году. Начал трудиться в качестве заместителя начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих.

В январе прошлого года его назначили на должность заместителя главы Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU