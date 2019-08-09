В Кореновском районе пенсионер на легковушке сбил подростка на скутере

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-09T11:20:33+03:00

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В станице Платнировской Кореновского района 8 августа в 16:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 68-летний пенсионер, управляя автомобилем отечественной легковушкой, превысил допустимую дистанцию. Он влетел в скутер, который ехал впереди, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия 15-летний парень с травмами был госпитализирован в районную больницу.

У подростка не было прав вождения, он ехал на скутере без шлема и защитной амуниции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются

На дорогах Краснодарского края за прошедшие сутки зафиксировано 20 ДТП, в которых 1 человек погиб и 25 пострадали. В регионе произошло 2 наезда на пешеходов, в результате которых 2 человека пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU