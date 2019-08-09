В Краснодаре назначили нового заместителя главы города

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-09T11:45:21+03:00

Им стал Сергей Пуликовский

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Евгений Первышов представил его кандидатуру на внеочередном 79-м заседании городской Думы. В должности заместителя Сергей Пуликовский будет регулировать вопросы внутренней политики, взаимодействия с казачеством и военнослужащими, общественностью и правоохранительными органами.

- Сергей Константинович возглавлял профильный комитет городской Думы столицы Кубани, работал на региональном уровне, в администрации Краснодарского края. Это серьезное укрепление нашей команды, - прокомментировал Евгений Первышов.

Пуликовский окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище, потом повышал квалификацию в Военной академии имени Фрунзе и Российской академии государственной службы при Президенте РФ.

В 2003 году работал в должности военного комиссара Карасунского округа Краснодара. Через два года стал депутатом городской Думы Краснодара IV созыва по Старокубанскому избирательному округу.

- Также он возглавлял комитет по связям с общественными организациями, СМИ, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих. Был заместителем председателя правительства Пензенской области, начальник управления по взаимодействию с органами госвласти и органами местного самоуправления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В июле он занял должность министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Напомним, Виталий Косенко стал первым вице-мэром Краснодара. С января 2018 года он был заместителем главы города.

ИСТОЧНИК KP.RU