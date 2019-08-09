В Краснодаре на Уральской загорелась фура

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-09T11:57:05+03:00

На ликвидацию пламени потребовалось всего 4 минуты

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В краевой столице утром 9 августа произошло ЧП. Прямо на дороге загорелся грузовой автомобиль. Это случилось пересечении Уральской и Симферопольской.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 09:49. Прибывшие пожарные расчеты установили, что горит кабина большегрузного автомобиля.

- В 09:55 пламя было локализовано. На это потребовалось всего несколько минут, а в 10:08 огонь полностью ликвидировали, - сообщает «Регион online» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В результате происшествия водитель грузовика остался цел. Специалисты работают на месте, где произошел пожар. Они выясняют, что стало причиной возгорания. Среди основных версий - замыкание электропроводки автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU