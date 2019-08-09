Кубанские школьники поучаствуют в конкурсе солистов Детского хора России

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-09T12:03:56+03:00

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В конкурсе солистов Детского хора России проводится в рамках национального проекта «Культура». Он пройдет в 10-ю смену Международного детского центра «Артек».

Как пояснили в региональном министерстве культуры, мероприятие позволит выявить наиболее талантливых молодых певцов среди участников хора, поддержать развитие их исполнительского уровня.

- В детский центр «Артек» 30 августа отправятся 10 человек из региональной группы Краснодарского края. 13 сентября состоится торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт Детского хора России, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В мероприятии примут участие представители Правительства Российской Федерации и Минкультуры России.

Напомним, Кубань получит субсидию на повышение квалификации учителей русского языка. Краснодарский край в третий раз стал победителем конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU