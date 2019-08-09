В Ейске мать забрала ребенка у бывшего мужа, покусав дочь его новой сожительницы

СЕГОДНЯ 12:18 2019-08-09T12:18:30+03:00

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В полицию Ейска обратился 42-летний мужчина, который написал заявление на свою бывшую жену. 25-летняя девушка неожиданно решила забрать у отца свою 9-летнюю дочь. Когда она приехал домой к экс-супругу, начался конфликт. Женщина укусила за правую руку 11-летнюю дочь новой сожительницы мужчины и ушла со своим ребенком.

- В причине конфликта сейчас разбираемся. Мужчина написал заявление на бывшую жену. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище») и статье 116 УК РФ («Нанесение телесных повреждений»). Продолжается проверка, - сообщил источник в полиции Ейска.

ИСТОЧНИК KP.RU