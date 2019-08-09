2019-08-09T12:37:25+03:00
Происшествия

В Новопокровском районе два парня угнали авто

Они сели в чужую машину, чтобы покататься
Александра ПОДУШКО
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В Новопокровском районе два парня угнали автоВ Новопокровском районе два парня угнали автоФото: Архив "КП"
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Житель Новопокровского района обратился в дежурную часть. Мужчина рассказал, что вечером оставил машину возле магазина, а когда вернулся, авто уже не было на месте.

Полицейские составили ориентировку на розыск угнанного автомобиля и ее всем передали всем дежурным нарядам. Вскоре машину нашли на одной из улиц станицы, ее вернули законному владельцу.

- Удалось выяснить и личности злоумышленников, причастных к угону. Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции. Они признались, что увидели возле магазина незапертый автомобиль и угнали его, чтобы прокатиться по району, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

За это преступление на 21-летнего и 26-летнего парней завели уголовное дело. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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