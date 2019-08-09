На Кубани в 2019 году соберут не менее 200 тысяч тонн винограда
В Краснодарском крае стартовала уборка винограда. Сейчас средняя урожайность достигает 95 центнера с гектара.
- Всего в текущем году планируем собрать не менее 200 тысяч тонн янтарной ягоды и подтвердить звание ведущего региона страны по развитию отрасли, – сказал глава Кубани.
- В этом году общая сумма субсидий на виноградарство превысит 700 миллионов рублей. Такая господдержка влияет на увеличение виноградных насаждений. В этом году площадь уборки составит более 21 тысячи гектаров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Регион увеличивает экспортные поставки. С начала текущего года производство вина и шампанского выросло на 11 процентов. Доля Краснодарского края в общероссийском объеме собранного винограда приближается к 45 процентам.
Напомним, на Кубани урожай на 90 процентов состоит из высококачественной пшеницы. В 2019 году достигли рекордного сбора зерновых колосовых и зернобобовых культур.
ИСТОЧНИК KP.RU