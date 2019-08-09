СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-09T13:17:08+03:00

Краснодар вошел в ТОП-3 миллионников по качеству ЖКХ Фото: Архив "КП"

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Респондентов просили оценить уровень городской системы ЖКХ по 10-балльной шкале. В опросе приняли участие более 90 тысяч человек. Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей работой служб ЖКХ.

Жители Ейска оценили коммунальщиков на 6,9 баллов, в Геленджике поставили 6,6 баллов. Они вошли в ТОП-5 по качеству работы ЖКХ.

- Всего в рейтинг попали семь городов Краснодарского края. Краснодар занял в ТОП-200 17-е место и третью позицию среди российских городов-миллионников, уступив только Москве и Красноярску. Жители краевой столицы оценили работу коммунальщиков на 6,1 баллов, - сообщает «ЮГ Times».

Сочи на 23-м месте рейтинга, жители города поставили коммунальщикам 5,9 баллов. В ТОП-200 также вошли Анапа (45-е место), Новороссийск (137-е место) и Туапсе (162-е место).

Жителей России волнует неоправданно высокая стоимость ЖКХ, плохая чистка дорог зимой, некачественный ремонт домового имущества, неблагоустроенные подъезды и обилие ненужных, навязанных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU