2019-08-09T13:31:40+03:00
Общество

На Кубани пройдет «Акция памяти – преступлениям фашизма нет срока давности»

Она посвящена памяти погибших на оккупированной территории края и Республики Адыгея в годы ВОВ
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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12 августа пройдет «Акция памяти – преступлениям фашизма нет срока давности». Основные мероприятия состоятся в поселке Заречном Выселковского района. Здесь представители общественных организаций примут участие в Престольном празднике в храме Иоанна Воина.

Акция посвящена памяти погибших на оккупированной территории края и Республики Адыгея в годы ВОВ.

- В Чистяковской роще Краснодара 23 августа в 08:00 на мемориале «Памятник 13 тысячам краснодарцам – жертвам фашистского террора» состоится панихида, минута молчания и возложение цветов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Такие мероприятия будут проходить по всему Краснодарскому краю до конца года. Акция проводится краевыми общественными организациями ветеранов правоохранительных органов, войск правопорядка, спецслужб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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