Жительница Подмосковья заявила о домогательствах к ее сыну со стороны вожатого лагеря в Туапсе

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-09T13:53:20+03:00

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Об инциденте во время отдыха в туапсинском лагере "Юность" в полицию сообщила мама 8-летнего Мити (имя изменено, - Авт.). Мальчик приехал из подмосковного города Домодедово.

- Женщина рассказала, что в июне, когда ее сын отдыхал в лагере, 19-летний вожатый буквально издевался над ребенком, на профессиональной юридической терминологии это называется "совершал иные действия сексуального характера", - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Известно, что вожатый приехал работать в лагерь на лето из Свердловской области. Несмотря на заявление, поданное в отношении него, меру пресечения молодому человеку не избрали. Ведется проверка.

Напомним, на Кубани разыскивают 37-летнего Романа Шилова, подозреваемого в сексуальном насилии над собственной падчерицей. На вид ему 35-40 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темно- русого цвета, коротко стриженные, в области правой брови ссадина.

Всех, кто знает, где находится Роман Шилов, просят звонить по телефонам 8 (861-43)3-13-08, 8 (861-43)2-13-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU