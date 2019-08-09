В Краснодаре 10 августа откроется ярмарка «Медовый и яблочный спас»

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-09T13:53:13+03:00

Она будет работать с 10:00 до 22:00

Изменить размер текста: A A

Ежегодная выставка-ярмарка «Медовый и яблочный спас» откроется в краевой столице на Пушкинской площади 10 августа. Она будет работать ежедневно с 10.00 до 22.00 до 19 августа.

- 20 пчеловодов со всей России привезут больше двухсот видов меда: каштановый, липовый, акациевый, гречишный и другие. Дополнят торговые лавки продукты пчеловодства. Дегустация- бесплатная, - рассказал начальник управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков.

- Также будут и яблочки, целых 5 тонн урожая. Кроме того, на Пушкинской площади можно будет приобрести орехи, сухофрукты, краснодарский чай, сыры, восточные сладости, оливковое масло, конфеты и выпечку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В дни православных праздников Медового и Яблочного Спаса, 14 и 19 августа, священник Свято-Екатерининского кафедрального освятит мед и яблоки.

Розничная ярмарка «Медовый и Яблочный Спас» проходит в городе ежегодно с 2008 года.

ИСТОЧНИК KP.RU