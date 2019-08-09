Пенсионерка покалечила тяпкой полицейского, который пришел арестовывать ее сына

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-09T14:30:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейский получил ссадины и ушибы, когда пришел задерживать 41-летнего жителя станицы Староминской Краснодарского края. Мужчина находился в федеральном розыске за кражу. Но все это время, что его искали правоохранители, сидел в шкафу у своей 73-летней матери.

- Женщина набросилась на старшего оперуполномоченного полиции с тяпкой и кулаками и нанесла ему многочисленные удары и ссадины, - сообщил источник "КП" - Кубань". - Служитель правопорядка обратился с побоями в больницу.

Между тем, сын женщины был помещен в изолятор временного содержания в Каневском районе. Расследование уголовного дела в отношении него продолжается.

Пожилой его матери тоже грозит наказание за побои полицейскому при исполнении своих должностных обязанностей. Оно может быть суровым, вплоть до тюремного заключения. Проверка по данному поводу начата.

ИСТОЧНИК KP.RU