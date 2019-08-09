Житель Кубани выращивал у себя на участке более 170 кустов конопли

СЕГОДНЯ 15:16 2019-08-09T15:16:18+03:00

За такой «огород» мужчине грозит до 2 лет лишения свободы

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В Мостовском районе полицейские получили информацию о том, что 40-летний местный житель выращивает на своем приусадебном участке наркосодержащие растения. В ходе проведенной проверки данные сведения подтвердились.

- Сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 170 кустов растения, похожего на коноплю. При этом, каждое растение было прополото и полито. Проведенная экспертиза подтвердила, что данные растения являются наркосодержащими, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отделе полиции задержанный пояснил, что выращивал коноплю для личного потребления. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU