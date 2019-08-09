Курорты Кубани приняли уже почти 9 млн туристов

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-09T15:31:12+03:00

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На Курортах Краснодарского края с начала 2019 года отдохнули почти 9 млн туристов. В регионе увеличилась протяженность благоустроенных пляжных территорий, они укомплектованы спасателями и медработниками, на пляжах крупных городов отдыхающим доступен бесплатный wi-fi.

- В нынешнем году к эксплуатации допущено свыше 450 пляжей – это на 5% больше, чем в 2018-м. Также в данный момент несколько муниципалитетов ведут работу по созданию рекреационных зон. Ее планируют завершить к лету 2020 года, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас на Кубани добиваются того, чтобы все пляжи региона были закрыты для проезда автотранспорта. Также в краевых министерствах курортов и природных ресурсов разрабатывают паспорта для 30-ти маршрутов джиппинга. Помимо этого, создается реестр перевозчиков, оказывающих такие услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU