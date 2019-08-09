2019-08-09T15:31:12+03:00
Общество

Курорты Кубани приняли уже почти 9 млн туристов

В 2019 году в регионе увеличилось количество пляжей
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

На Курортах Краснодарского края с начала 2019 года отдохнули почти 9 млн туристов. В регионе увеличилась протяженность благоустроенных пляжных территорий, они укомплектованы спасателями и медработниками, на пляжах крупных городов отдыхающим доступен бесплатный wi-fi.

- В нынешнем году к эксплуатации допущено свыше 450 пляжей – это на 5% больше, чем в 2018-м. Также в данный момент несколько муниципалитетов ведут работу по созданию рекреационных зон. Ее планируют завершить к лету 2020 года, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас на Кубани добиваются того, чтобы все пляжи региона были закрыты для проезда автотранспорта. Также в краевых министерствах курортов и природных ресурсов разрабатывают паспорта для 30-ти маршрутов джиппинга. Помимо этого, создается реестр перевозчиков, оказывающих такие услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани задержали авиадебошира
На Кубани заработала горячая линия для связи с избирателями
В Краснодаре на Старокубанском кольце отключат светофоры
В Краснодаре ограничат движение по улице Дзержинского
«Городской Сад» Краснодара избавился от незаконного кафе
В Краснодаре перекроют «Северный» и «Садовый» мосты
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
В «Орлёнке» откроется смена будущих офицеров Союзного государства Беларуси и России
У анапских фотографов продолжают изымать редких животных
В Новороссийске во дворе многоэтажки неизвестный поджог «Инфинити»
В Центре Краснодара перекроют несколько улиц
Житель Кубани выращивал у себя на участке более 170 кустов конопли
ВТБ обеспечил безналичный расчет за металлолом на 1 миллиард рублей
Пенсионерка покалечила тяпкой полицейского, который пришел арестовывать ее сына
В Краснодаре 10 августа откроется ярмарка «Медовый и яблочный спас»
Жительница Подмосковья заявила о домогательствах к ее сыну со стороны вожатого лагеря в Туапсе
На Кубани пройдет «Акция памяти – преступлениям фашизма нет срока давности»
Краснодар вошел в ТОП-3 миллионников по качеству ЖКХ
ВТБ профинансировал строительный холдинг ООО «НВСС» на 440 млн рублей
На Кубани в 2019 году соберут не менее 200 тысяч тонн винограда
В Новопокровском районе два парня угнали авто
В Туапсе росгвардейцы помогли старушке вернуться домой
В Ейске мать забрала ребенка у бывшего мужа, покусав дочь его новой сожительницы