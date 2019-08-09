В Центре Краснодара перекроют несколько улиц

СЕГОДНЯ 15:58 2019-08-09T15:58:44+03:00

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В Краснодаре из-за проведения Дня физкультурника 10 августа 2019 года ограничат движение транспорта в центре города. Их введут на нескольких улицах, прилегающих к ул. Красной.

- В частности, с 07.00 до 22.00 нельзя будет проехать по ул. Красной от ул. им. Будённого до ул. Длинной, а также по четной стороне ул. им. Будённого — от ул. Красноармейской до ул. Красной, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также вышеобозначенные участки освободят от припаркованного транспорта. Перекрываемые участки улиц ограничат соответствующими дорожными знаками.

Напомним, с 10 августа 2019 года в Краснодаре откроется выделенная полоса для общественного транспорта по ул. им. Тюляева. Он сможет без проблем двигаться по крайней правой полосе в обоих направлениях на участке от ул. Сормовской до ул. Уральской. Длина «выделенки» составит порядка 1,5 км. Ее обозначат дорожными знаками и разметкой.

ИСТОЧНИК KP.RU