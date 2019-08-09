В Новороссийске во дворе многоэтажки неизвестный поджог «Инфинити»

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-09T16:03:16+03:00

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Дорогая иномарка загорелась в половину первого ночи во дворе новороссийской многоэтажки по улице Шевченко. А когда она с грохотом взорвалась, одна из жительниц дома выглянула в окно, чтобы выяснить, что произошло. Напротив ее окон полыхала иномарка. Женщина позвонила в полицию.

- Машина сгорела полностью. Она принадлежит 29-летней девушке, предварительный ущерб после возгорания - 1,5 млн рублей, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в полиции Новороссийска. - По камерам мы установили, что машину поджег неизвестный мужчина, который был одет во все черное. Продолжается проверка. Уголовное дело не возбуждалось.

ИСТОЧНИК KP.RU