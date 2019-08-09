2019-08-09T16:50:26+03:00
Происшествия

У анапских фотографов продолжают изымать редких животных

Владельцы жестоко обращались с питомцами
Максим ОСОКИН
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Фото: INSTAGRAM.COM/ADMANAPAФото: INSTAGRAM.COM/ADMANAPA
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В Анапе в ходе проведения очередного рейда у двух фотографов, осуществлявших незаконную съемку отдыхающих, изъяли редких хищных птиц. При проверке выяснилось, что предприниматели содержали животных незаконно.

- В районе Малой бухты у гражданин изъяли ястреба, а на набережной села Витязево - орла. Никаких документов на редких животных они предоставить не смогли. В отношении нарушителей составили административные протоколы, а птиц изъяли и в ближайшее время передадут в местный зоопарк, - пишет «Регион online» со ссылкой на пресс-службу мэрии Анапы.

Также в соцсетях неравнодушные отдыхающие сообщили, что на пляж в Джемете фотографы принесли енота. Данная информация проверяется. Подобные рейды будут проходить на пляжах курорта до конца летнего сезона b d ,eleotv ujle.

ИСТОЧНИК KP.RU

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