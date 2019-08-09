В «Орлёнке» откроется смена будущих офицеров Союзного государства Беларуси и России

СЕГОДНЯ 17:26 2019-08-09T17:28:08+03:00

В проекте примут участие около 400 учащихся 16 военных училищ Беларуси и России, ученицы «Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», а так же воспитанники детского хора им. А.В. Александрова

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В ходе программы ребята примут участие в тематических днях Беларуси и России, пройдут курс обучения в Школе военного специалиста, отправятся в туристские походы по местам боевой славы Туапсинского района, побывают в городе-герое Новороссийск.

«На этой смене соберутся одни из лучших кадетов России и Беларуси – это будущая элита вооружённых сил Союзного государства, ребята, которые в качестве дела всей своей жизни выбрали защиту Родины. Очень важно чтобы в будущем они продолжали общаться, обмениваться знаниями и опытом, тем самым укрепляя вековую дружбу между нашими народами», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Значимым событием смены станет празднование Дня Союзного государства 17 августа, а самым зрелищным этапом программы – состязания будущих офицеров в военно-технической игре «Наследники Победы» и военно-спортивной игре «Захват знамени», в ходе которых ребята продемонстрируют уровень владения военно-прикладными навыками. Завершится проект кадетским балом «В вихре танца».

Почётными гостями смены станут: начальник управления Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Поляков Сергей Константинович; временно исполняющего обязанности начальника отдела Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Кочетыгов Игорь Валерьевич; председатель Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности Гайдукевич Валерий Владимирович; советник Управления по обеспечению деятельности комиссии Парламентского Собрания Аппарата Представительства Парламентского Собрания в Республике Беларусь Шаврук Валентин Иванович; член Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности Атрощенко Пётр Алексеевич; начальник отдела безопасности и правоохранительной деятельности Постоянного Комитета Союзного государства Котенко Геннадий Емельянович.

Организаторы смены: Министерство обороны Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, ВДЦ «Орлёнок»

ИСТОЧНИК KP.RU