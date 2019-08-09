В Краснодаре перекроют «Северный» и «Садовый» мосты

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-09T17:37:42+03:00

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В Краснодаре с 10 по 12 августа 2019 года каждую ночь с 01.00 до 05.00 часов будут временно перекрывать для движения автомобилей и пешеходов мосты, расположенные в центральной части города. Это связано с необходимостью измерения параметров сооружений, которые должны проводиться, когда на них не осуществляется никакой нагрузки.

- Данные работы необходимо провести для разработки паспортов объектов. Документ позволит следить за состоянием путепроводов и оперативно проводить необходимые ремонтные работы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Согласно разработанному графику, будут перекрывать:

10.08 — путепровод по ул. Северной через ул. Тихорецкую;

11.08 — путепровод «Садовый»;

12.08 — путепровод по ул. Северной через ул. Тихорецкую.

Во время действия ограничения движения на объектах будут дежурить сотрудники ГИБДД. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU