2019-08-09T18:10:03+03:00
Общество

«Городской Сад» Краснодара избавился от незаконного кафе

Здание точки общепита сейчас сносят по решению суда
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В «Городском Саду» специалисты демонтируют помещения кафе «Каскад» на площади 50 кв. метров. Все работы завершат за несколько дней. Снос здания ранее санкционировал суд.

- данные помещения подлежали сносу еще в 2016 году. Владелец кафе демонтировал одно из помещений, однако, точка общественного питания продолжала работу. Освободившаяся после сноса зеленая зона войдет в состав парка, - рассказали «КП» - Кубань» в персс-службе администрации Краснодара.

Специалисты управления муниципального контроля вместе с руководством городских парков продолжат работу по выявлению на территории мест отдыха незаконных строений. Специалисты изучают их статус, а также ищут возможность возвращения участков в муниципальную собственность.

Стоит добавить, что ранее в «Городском Саду» снесли помещения кафе узбекской кухни «Шелковый путь». Оно простояло закрытым более двух лет. После его демонтажа площадь парка увеличилась на 350 кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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