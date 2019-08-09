В Краснодаре ограничат движение по улице Дзержинского

СЕГОДНЯ 18:38 2019-08-09T18:38:04+03:00

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В Краснодаре с 10 по 31 августа 2019 года ограничат движение автомобилей по ул. Дзержинского перед пресечением с ул. Стахановской в сторону центра.

- На данном участке будут проводить работы по прокладке трубопровода. Специалисты будут трудиться в ночное время и выходные дни, чтобы минимизировать неудобства для горожан, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На время проведения работ, данный участок ул. Дзержинского ограничат соответствующими дорожными знаками. Водителей просят быть внимательными и осторожными, соблюдать ПДД и выбирать пути объезда.

Напомним, в Краснодаре с 10 по 12 августа 2019 года каждую ночь с 01.00 до 05.00 часов будут временно перекрывать для движения автомобилей и пешеходов мосты, расположенные в центральной части города. Это связано с необходимостью измерения параметров сооружений, которые должны проводиться, когда на них не осуществляется никакой нагрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU