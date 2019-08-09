2019-08-09T18:38:04+03:00
Общество

В Краснодаре ограничат движение по улице Дзержинского

Это связано с прокладкой трубопровода
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре с 10 по 31 августа 2019 года ограничат движение автомобилей по ул. Дзержинского перед пресечением с ул. Стахановской в сторону центра.

- На данном участке будут проводить работы по прокладке трубопровода. Специалисты будут трудиться в ночное время и выходные дни, чтобы минимизировать неудобства для горожан, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На время проведения работ, данный участок ул. Дзержинского ограничат соответствующими дорожными знаками. Водителей просят быть внимательными и осторожными, соблюдать ПДД и выбирать пути объезда.

Напомним, в Краснодаре с 10 по 12 августа 2019 года каждую ночь с 01.00 до 05.00 часов будут временно перекрывать для движения автомобилей и пешеходов мосты, расположенные в центральной части города. Это связано с необходимостью измерения параметров сооружений, которые должны проводиться, когда на них не осуществляется никакой нагрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани задержали авиадебошира
На Кубани заработала горячая линия для связи с избирателями
В Краснодаре на Старокубанском кольце отключат светофоры
«Городской Сад» Краснодара избавился от незаконного кафе
В Краснодаре перекроют «Северный» и «Садовый» мосты
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
В «Орлёнке» откроется смена будущих офицеров Союзного государства Беларуси и России
У анапских фотографов продолжают изымать редких животных
В Новороссийске во дворе многоэтажки неизвестный поджог «Инфинити»
В Центре Краснодара перекроют несколько улиц
Курорты Кубани приняли уже почти 9 млн туристов
Житель Кубани выращивал у себя на участке более 170 кустов конопли
ВТБ обеспечил безналичный расчет за металлолом на 1 миллиард рублей
Пенсионерка покалечила тяпкой полицейского, который пришел арестовывать ее сына
В Краснодаре 10 августа откроется ярмарка «Медовый и яблочный спас»
Жительница Подмосковья заявила о домогательствах к ее сыну со стороны вожатого лагеря в Туапсе
На Кубани пройдет «Акция памяти – преступлениям фашизма нет срока давности»
Краснодар вошел в ТОП-3 миллионников по качеству ЖКХ
ВТБ профинансировал строительный холдинг ООО «НВСС» на 440 млн рублей
На Кубани в 2019 году соберут не менее 200 тысяч тонн винограда
В Новопокровском районе два парня угнали авто
В Туапсе росгвардейцы помогли старушке вернуться домой
В Ейске мать забрала ребенка у бывшего мужа, покусав дочь его новой сожительницы