В Краснодаре на Старокубанском кольце отключат светофоры

СЕГОДНЯ 19:10 2019-08-09T19:10:36+03:00

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Все 16 светофоров, установленных на Старокубанском кольце в Краснодаре оборудуют специальными детекторами. Они будут собирать данные о дорожной обстановке и плотности транспортного потока. Чтобы выполнить необходимые работы, все электронные регулировщики отключат 10 августа 2019 года с 9.00 до 17.00 часов.

- Установленные датчики позволят светофорам работать в адаптивном режиме. То есть, автоматически перенастраивать подачу сигналов, в зависимости от текущей ситуации на объекте, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Во время отключения светофоров на Старокубанском кольце будут дежурить сотрудники ГИБДД. Водителей просят быть внимательными и осторожными при проезде данного участка, ориентироваться на дорожные знаки и строго следовать их указаниям.

Напомним, в Краснодаре с 10 по 31 августа 2019 года ограничат движение автомобилей по ул. Дзержинского перед пресечением с ул. Стахановской в сторону центра.

ИСТОЧНИК KP.RU