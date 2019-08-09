2019-08-09T19:35:16+03:00
Общество

На Кубани заработала горячая линия для связи с избирателями

Ее организовала Общественная палата Краснодарского края
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани готовятся к единому дню выборов. 8 сентября 2018 года в 41 муниципалитете Краснодарского края пройдет 540 избирательных кампаний различного уровня: депутатов, глав городских и сельских поселений.

- По всем вопросам, связанным с выборами, можно обратиться по телефону 8(861) 259-01-91. Все обращения граждан рассмотрит региональная избирательная комиссия, в месте с органами исполнительной власти и местного самоуправления, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Горячая линия будет работать с 9.00 до 17.00 в будние дни, 8-го сентября – круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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