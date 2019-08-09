На Кубани задержали авиадебошира

СЕГОДНЯ 21:07 2019-08-09T21:17:11+03:00

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В аэропорту Геленджика сотрудники МДВ России на транспорте возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Челябинска. Его подозревают в мелком хулиганстве.

- Сообщение о нетрезвом пассажире, нарушающим общественный порядок на борту рейса Челябинск - Геленджик, поступило от диспетчера, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу. - Мужчина вел себя агрессивно, нецензурно выражался и не реагировал на замечанеия бортпроводников.

После приземления самолета на борт поднялись полицейские, которые доставили авиадебошира в отдел для дальнейшего разбирательства.

- На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, - добавили в Управлении на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU