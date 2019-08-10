2019-08-10T09:39:33+03:00
Здоровье

В Краснодарском крае открывают фельдшерско-акушерские пункты

За неделю в крае их появилось четыре
Евгения СОРОКА
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Фото: минздрав края.Фото: минздрав края.
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С начала недели на Кубани открыли сразу четыре фельдшерско-акушерских пунктах. Заработали они в хуторах Белоглинского района, Тимашевского района и Мостовского района.

- В регионе ФАПы открываются в тех районах, где муниципалитет выделяет землю под их строительство, - рассказывали в минздраве края. - В таких пунктах предусмотрены приемный, смотровой, акушерский и процедурный кабинеты. Смогут пациенту оказать и неотложную медицинскую помощь. Правда, некоторые пункты нужно еще доделать.

- В хуторе Северном Белоглинского района фельдшерско-акушерский пункт заработал 6 августа. Но до конца он не оборудован, есть только приемный кабинет, - рассказала «Живой Кубани» и.о.главы Краснокутского сельского поселения Марина Бекбасынова. - А вот когда появятся акушерский кабинет и аптечный пункт - неизвестно.

Стоит сказать, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил, что в 20 регионах страны, в том числе и на Кубани, до сих пор не предоставлены земельные участки под строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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