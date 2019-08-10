В Сочи оператор на заправке вытащила из кассы 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-10T09:03:19+03:00

На работу она устроилась за 3 недели до преступления

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Выручку не досчитались в АГЗС, что находится в Адлерском районе Сочи. Сотрудники газозаправочной станции проводили инвентаризацию, во время которой и обнаружилась недостача. В кассе одного из операторов не хватало 200 тысяч рублей. Сразу после этого гендиректор АГЗС написала заявление.

Более того, уже было понятно, кто причастен к преступлению. Деньги из кассы вытащила 35-летняя оператор заправочной станции 2-го разряда Анна А. Женщина живет в Сочи, неподалеку от работы. Что интересно, в своей должности она не пробыла еще и месяца.

- На следующий день после того, как мы обнаружили недостачу, сотрудница не явилась на работу. Тогда мы ей позвонили, - рассказывала правоохранителям гендиректор газозаправочной станции. - По телефону она сказала, что вынуждена была взять эти деньги из кассы в силу сложившихся обстоятельств. После чего бросила трубку.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Злоумышленница обязана явкой. На женщину могут возбудить уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

- По данному факту проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU