2019-08-10T09:33:27+03:00
Общество

В Сочи восстановили трассу, поврежденную от паводка и оползня

Движение на отремонтированном участке открыто
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: пресс-службы Упрдор «Черноморье».Фото: пресс-службы Упрдор «Черноморье».
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Первый этап работ на пострадавшем от стихии участке трассы Обхода Сочи завершен. Напомним, 25 июля 2019 года паводок и сошедший оползень разрушили речной лоток. Ограждающей преграды у подпорной стены дорожной насыпи не осталось - она была подмыта. Из-за этого и разрушилась проезжая часть участка Обхода Сочи. Движение здесь закрыли.

А 10 августа машинам дали зеленый свет.

Фото: пресс-службы Упрдор «Черноморье».

Фото: пресс-службы Упрдор «Черноморье».

- В течение последних трех дней были рабочие уплотнили верхние слои насыпи, подготовили основание дорожной одежды и произвели ее устройство, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье». - Также восстановлено барьерное ограждение и нанесена постоянная разметка.

Кроме того, после расширения и углубления русла реки Псахе, рабочие вывезли 544 самосвала оползневых масс. Благодаря этому вода отведена на большое расстояние от конструктива дороги.

Фото: пресс-службы Упрдор «Черноморье».

Фото: пресс-службы Упрдор «Черноморье».

- На повестке дня остается устройство железобетонного водозащитного сооружения подпорной стены, который будет ограждать от перспективных паводковых рисков и угроз размыва, - добавили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Для работ движение перекрывать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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