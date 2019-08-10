Температура воды в Черном море 10 августа 2019 года: прохладнее всего купаться в Анапе и Геленджике

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-10T10:04:15+03:00

Тем, кто любит купаться в "парном молоке", советуем ехать в Сочи и Адлер

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Если вы только сейчас отправились в долгожданный отпуск и наконец мчите на побережье, то не переживайте - погода отличная, а вода - просто сказка. «Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры Черного и Азовского морей.

10 августа теплее всего плавать в Сочи и Адлере - здесь вода прогрета до 24,7 градуса. В Новороссийске температура моря - 24 градуса, чуть прохладнее в Туапсе и Джубге - 23,9 градуса. Такая же освежающая вода и в Анапе. В Геленджике термометры показывают отметку в 23,8 градуса.

Стоит сказать, что на пляжах Анапы часто появляются черные шары. Они означают, что купание запрещено. Это связано с сильным донным течением и «отжимным» ветром, которые стали частыми гостями на курорте. Но 10 августа все пляжи открыты.

Приятная вода и на пляжах Азовского побережья. В Темрюке температура моря поднялась до отметки 25,1 градусов, в Приморско-Ахтарске держится на отметке 24,3 градуса, а в Ейске - 24 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU