В Краснодарском летном училище три девушки-курсантки хотят стать пилотами боевых самолетов

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-10T12:11:59+03:00

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В Краснодарском авиационном училище первые два набора девушек сейчас активно осваивают азы авиадела. К слову, сложностей в обучении у девушек-курсанток не возникло. Ни одна не была отчислена, ни одна не сбежала назад «на гражданку». Пока, правда, учатся летать лишь в теории. За штурвал учебного самолета они сядут в конце третьего курса.

- Сейчас вносятся изменения в программу обучения, - говорит «КП» - Кубань» начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища генерал-майор Сергей Румянцев. – С марта 2020 начнем полеты на турбовинтовом самолете DA42T, который предназначен для первоначального обучения. Мы дадим девчонкам порядка 20 часов на этом типе.

А теперь стало известно, что девушкам-курсанткам дадут право управления боевыми самолетами. Об этом рассказал командующий ВВС России Сергей Дронов.

- Недавно была просьба рассмотреть наших девушек к подготовке в качестве пилотов оперативно-тактической авиации, - сказал Сергей Дронов в эфире радиостанции "Эхо Москвы". - Я скажу, что я не удивлюсь, если это получится очень хорошо.

На данный момент три проходящих обучение девушки выразили желание стать пилотами боевых самолетов. Вскоре им предстоит пройти дополнительный медицинский контроль. Только после этой проверки рассмотрят решение о разрешении им полетов на боевых воздушных судах.

ИСТОЧНИК KP.RU