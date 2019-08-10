Погода в Краснодарском крае 10-11 августа: В субботу в некоторых городах возможен дождь

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-10T11:36:58+03:00

Однако отметки на столбиках термометров не опустятся

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Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани в выходные дни. По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 августа, в некоторых районах края ожидается дождь. Так, например, кратковременные осадки ожидаются на севере региона. Затянуть небо в ближайшие часы может и в Краснодаре, правда, ненадолго. При этом 11 августа на Кубани осадков не прогнозируют.

- Ветер северных направлений, днем юго-западный, западный 6-11 м/с, днем на участке Анапа-Геленджик местами порывы 12-14 м/с, - сообщают в краевом гидрометцентре.

Температура в крае практически не изменится - днем по-прежнему будет душно, а вот ночью - свежо.

- Днем 10 августа прогнозируем 27-32 градуса тепла, ночью - 16-20 градусов тепла, в юго-восточных предгорьях +10-14 градусов, - говорят в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - 11 августа ожидается повышение температуры. Днем на территории края +28-33 градуса, местами отметки на столбиках термометров поднимутся до +35 градусов. Ночью - 12-17 градусов.

На Азовском побережье местами до 20 градусов ночью, днем - 28-32 градусов. На Черноморском побережье температура воздуха ночью - 16-21 градусов, днем +26-31 градус.

Что касается температуры воды, то 10 августа прохладнее всего купаться в Анапе и Геленджике. Тем же, кто любит купаться в «парном молоке», советуем ехать в Сочи и Адлер.

ИСТОЧНИК KP.RU