2019-08-10T11:58:23+03:00
Общество

На строительство и реконструкцию дорог в Краснодаре и Апшеронском районе выделили более 320 миллионов рублей

Постановление о этом подписал глава региона Вениамин Кондратьев
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Деньги на ремонт и строительство направят в течение 2019-2020 годов.Деньги на ремонт и строительство направят в течение 2019-2020 годов.
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Из краевого бюджета выделят дополнительные субсидии на строительство и реконструкцию дорог в Краснодаре и Апшеронском районе. Постановление о этом подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Согласно документу, в 2019 году Апшеронскому району направят 95 миллонов рублей, а в 2020-м – еще 168 миллионов рублей. Средства пойдут на строительство моста через реку Пшиш в поселке Станционном.

Напомним, после сильных дождей в октябре 2018 года в населенном пункте было разрушено два моста.

- Один восстановили практически сразу, а второй мост губернатор поручил отстроить заново, - рассказывают «КП» - Кубань» в администрации края. - Это будет капитальный объект, выдерживающий разгулы стихии.

Что касается кубанской стлолице, то из бюджета региона дополнительно выделят порядка 60 миллионов рублей.

- Средства направят на разработку проектно-изыскательных работ по реконструкции дорог по улицам Есаульской (от Ростовского шоссе до Российской), Алуштинской (от Пригородной до Ягодина), Жигуленко (от Ягодина до Метальникова), по Янтарной (от Алуштинской до Ягодина), по Бульварной (от Янтарной до Пригородной), - добавляют в администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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